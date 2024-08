PRUZZO: "Saelemaekers può essere un buon affare" - DOTTO: "Soulé mi ricorda Lamela"

Con la Roma al lavoro in Inghilterra, nelle radio romane continua il dibattito sui lavori di calciomercato. "Saelemaekers può essere un buon affare, è un calciatore che salta l’uomo e non se ne trovano molti" dice Roberto Pruzzo sull'ipotesi di un inserimento dell'ex Bologna nell'affare per Abraham al Milan.

Di Soulé, Giancarlo Dotto parla così: "Mi ricorda il primo Lamela". Proprio sulla convivenza tra l'argentino e Dybala, si esprime Piero Torri: "Una delle più grandi difficoltà che avrà De Rossi sarà proprio trovare un'intesa tra i due, perché comunque partono dalle stesse zone".

De Rossi come esterno cerca un giocatore istintivo, di corsa, uno da uno contro uno e bravo ad andare sul fondo. Da Torino mi dicono che al momento non c'è nessuna offerta per Chiesa che interessi e coinvolga il ragazzo (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A questa squadra, oltre al terzino destro, servono due giocatori fondamentali: un centrale veloce e un centrocampista che sappia interrompere le traiettorie avversarie ed aggredire (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Abraham? Se dovesse rimanere potrebbe rivelarsi utile, farebbe comunque comodo alla Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

