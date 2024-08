FOCOLARI: "Senza Dybala è un'altra Roma" - PETRUZZI: "In caso di addio mi aspetto almeno un esterno e un centrocampista top"

Nell'etere romano tiene banco il discorso calciomercato e il tema principale è ovviamente il futuro di Paulo Dybala, diviso tra la permanenza alla Roma e il trasferimento all'Al Qadsiah. "Senza la Joya è un'altra Roma", afferma Furio Focolari. "In caso di addio mi aspetto almeno un grande attaccante esterno e un centrocampista di livello", dice Fabio Petruzzi. "Non si fanno sconti a nessuno. Chi non vuole restare al 100% e porta delle offerte che vengono ritenute congrue, questa è la porta e avanti il prossimo", il commento di Michele Gioia.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dybala è la stella della Roma, senza di lui la squadra è un’altra cosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La scorsa notte c'è stato un nuovo incontro tra gli agenti del calciatore e gli intermediari arabi ed è stata trovata l'intesa verbale tra le parti. Dybala ha accettato informalmente l'offerta dell'Al Qadsiah (ALFREDO GIGLIOTTI, Retesport, 104.2)

La storia di Dybala da torbida sta diventando pericolosa. Siamo al 20 agosto e la Roma necessita di almeno 3 titolari se l'argentino partisse. La rosa è incompleta e De Rossi aveva richiesto dei calciatori che per caratteristiche non sono ancora arrivati (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Mi auguro che entro 24 ore l'affare Dybala si chiuda in un senso o nell'altro. Alla Roma manca un grande dirigente esperto di mercato e capace di fare la differenza (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Se parte Dybala mi aspetto almeno un grande attaccante esterno e un centrocampista di livello, altrimenti sarebbe una Roma fortemente indebolita (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Non si fanno sconti a nessuno. Se si vogliono giocatori al 100% convinti di questa squadra, la Roma deve tenerne conto. Chi non lo è e porta delle offerte che vengono ritenute congrue, questa è la porta e avanti il prossimo (MICHELE GIOIA, Ep. 174 - Salida Lavolpiana)

Non mi sorprenderebbe se la Roma cambiasse il dottore, magari si sono accorti che l’hanno sbagliato (RICCARDO "GALOPEIRA" ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)