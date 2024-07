TORRI: "Le Fée? La cifra mi fa pensare che Paredes sia già venduto" - ORSI: "Serve altro a centrocampo"

In mattinata Enzo Le Fée è sbarcato a Roma, pronto ad iniziare la sua nuova avventura nella capitale. "Alla Roma serve un centrocampista che abbia il cambio di passo, non so come sia Le Fée ma qualcos'altro in questo reparto serve ancora" commenta Fernando Orsi. "Mi viene quasi da pensare che la cessione di Paredes sia stata già fatta per avere la disponibilità per acquistare subito Le Fée", così Piero Torri allarga il ragionamento.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Le Fée alla Roma? Rispetto ai due giocatori arrivati lo scorso anno dalla Francia è un bel passo in avanti. Troverei un'alternativa anche a Paredes (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Alla Roma serve un centrocampista che abbia il cambio di passo, non so come sia Le Fée ma qualcos'altro in questo reparto serve ancora (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

23 milioni sono tanti, bisogna dare atto alla proprietà dell’investimento fatto. Mi viene quasi da pensare che la cessione di Paredes sia stata già fatta per avere la disponibilità per acquistare subito Le Fée (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Alla Roma servirebbe un clone del primo Salah in avanti e un difensore buono dietro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che Ghisolfi si giochi tanto con l'acquisto di Le Fée: i numeri dicono poco, perché non ha tanti gol o assist, ci sono presenze nelle Nazionali giovanili ma l'investimento è alto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi è stato raccontato come la priorità della Roma ora sia un terzino destro. Il club giallorosso cerca anche un difensore centrale veloce perché De Rossi potrebbe lavorare sulla difesa a 3 (ALESSIO MANIERI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)