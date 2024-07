Le Fée-day in casa Roma. Dopo l'accordo definitivo trovato ieri tra il club giallorosso e il Rennes il centrocampista francese è pronto a sbarcare nella Capitale per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura sotto la guida di Daniele De Rossi. A tal proposito l'arrivo del giocatore è attualmente previsto per le 11:45 all'aeroporto di Ciampino.