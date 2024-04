CASANO: "Mossa pazzesca annunciare oggi il rinnovo di De Rossi" - BALZANI: "Vorrebbe Burdisso come ds"

La notizia del rinnovo di De Rossi apre la giornata di Roma-Milan. "I Friedkin hanno chiuso il cerchio in maniera eccellente: hanno mandato via Mourinho al momento giusto, hanno preso l’unico allenatore possibile e ora, con i tempi giusti, annunciano i rinnovo" commenta Stefano Agresti. "Mossa pazzesca a livello di comunicazione annunciarlo oggi, darà una carica in più a tutta la squadra e all'Olimpico" secondo Checco Oddo Casano.

Francesco Balzani, infine, rivela altro: "Secondo me De Rossi già ha espresso la sua preferenza sul prossimo direttore sportivo ed è Burdisso. Poi bisogna vedere se gli daranno retta o meno...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Ero più preoccupato per l'andata col Milan di quanto lo sono per stasera. Sono convinto che Bove farà una grande partita (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

C’erano pochi dubbi sulla permanenza di De Rossi: se l’meritata sul campo. Anche per chi era scettico come me, non sapendo fosse già pronto come invece si è dimostrato (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Felice per De Rossi, è romano, romanista e merita il rinnovo di contratto, perché ogni giorno ha dimostrato di essere l'uomo giusto. Complimenti ai Friedkin che lo hanno confermato alla vigilia di appuntamenti fondamentali per il finale di stagione (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Questa società è quadrata, straordinaria. La proprietà dimostra di avere le idee chiare, di essere tempestiva, è un annuncio che dice che la partita col Milan è importante ma non decisiva per la stima verso un allenatore che ha preso la squadra decima e ora la sta portando in Champions League, ricreando l’ambiente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Rossi meritava questo rinnovo da tempo e i Friedkin oggi hanno dato seguito alla scelta di ingaggiarlo a metà gennaio quando buona parte della città era in subbuglio. Mossa pazzesca a livello di comunicazione annunciarlo oggi, darà una carica in più a tutta la squadra e all'Olimpico (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Secondo me De Rossi già ha espresso la sua preferenza sul prossimo direttore sportivo ed è Burdisso. Poi bisogna vedere se gli daranno retta o meno... (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sono innamorato di De Rossi da sempre ma per la prima volta ho individuato un neo nelle sue parole: la prima regola è parlare dei tuoi giocatori, dire "per loro è un’ultima spiaggia" non va bene. Devi parlare della tua squadra, Pioli ci è rimasto male perché questa è l’ultima spiaggia davvero per lui, anche se non è giustissimo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Penso che oggi passerà la Roma e addirittura dico che bisserà il successo dell'andata (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)