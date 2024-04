De Rossi: ecco perché la Roma non ha svelato i dettagli del rinnovo

La giornata di Roma-Milan si è aperta con la notizia della permanenza di De Rossi. Con una dichiarazione pubblicata tramite il sito ufficiale, i Friedkin hanno annunciato che "dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro".

Come spiega l'emittente satellitare, la Roma e De Rossi si sono stretti la mano, con la società che ha scelto di puntare su di lui per un progetto a lungo termine e l'allenatore è felice di poter proseguire in quella che considera la 'sua casa'. Nei prossimi giorni, poi, inizierà la vera trattativa, con negoziazione economica, durata del contratto e ingaggio, fino a mettere tutto nero su bianco. I Friedkin, però, volevano comunicare la loro scelta indipendentemente dal risultato del ritorno di Europa League contro il Milan.

(Sky Sport)