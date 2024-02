PRUZZO: "Baldanzi? Investimento futuristico" - FELICI: "Il progetto ambizioso dei Friedkin è finito con l'esonero di Mourinho"

Il finale di calciomercato è scosso dal colpo della Roma che si assicura Baldanzi dall'Empoli. "Un investimento futuristico, un ragazzo con grandi motivazioni e ottime qualità tecniche" commenta Roberto Pruzzo. "Col suo arrivo ipotizzo anche un centrocampo a rombo o un 4-2-3-1" la previsione di Giampiero Maini.

Se Antonio Felici definisce quello di Baldanzi "un acquisto molto importante", poi aggiunge: "Il progetto ambizioso dei Friekdin è finito con l’esonero di Mourinho".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Belotti sono ormai qualche anno che ha dato, mi sembra in fase calante. Per la Roma la cessione è un buon affare. Baldanzi? A me piace, ha qualità e non so perché finora ha giocato poco (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Belotti-Fiorentina? Operazione buona economicamente per la Roma, tecnicamente per la Fiorentina. Baldanzi? Un giocatore che può crescere se trova l'allenatore giusto che gli da motivazioni e certezze (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con l’arrivo di Baldanzi ipotizzo anche un centrocampo a rombo o un 4-2-3-1 (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il progetto ambizioso dei Friekdin è finito con l’esonero di Mourinho, su questo non ci sono dubbi, ora bisogna capire se questo nuovo progetto improntato sui giovani sarà redditizio dal punto di vista dei trofei etc., sicuramente Baldanzi è un acquisto molto importante e soprattutto valido, ora bisogna capire il resto, però permettetemi di dire che quando sento parlare di progetto giovani un po’ mi preoccupa visti i precedenti (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Finalmente con l’operazione Baldanzi si torna a respirare aria di programmazione (RICCARDO 'GALOPEIRA' ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Baldanzi è un investimento futuristico, un ragazzo con grandi motivazioni e ottime qualità tecniche. Devi dargli tempo e il modo di inserirsi gradualmente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E’ un cambiamento radicale e secondo me saranno più quelli che andranno rispetto a quelli che resteranno. Dobbiamo fare la conta di quelli che restano, che sono pochi, perché si va soltanto sulla valorizzazione dei cartellini. C’è un’inversione di tendenza radicale anche se è difficile cambiare pagina (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)