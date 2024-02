LIVE - Ultimo giorno di mercato: Kumbulla al Sassuolo. Il Galatasaray prende Aurier, per Celik resta il Marsiglia. Si tratta per Shomurodov alla Salernitana

Ultimo giorno di calciomercato che chiuderà i battenti alle 20 di stasera. Per la Roma resta da formalizzare l'acquisto di Tommaso Baldanzi, in mattinata a Villa Stuart per le visite mediche: l'arrivo del trequartista classe 2003 sarà il terzo dopo quelli di Huijsen, ad inizio mercato, e di Angelino. Possibili movimenti in uscita dopo le partenze di Kumbulla e Belotti. Ecco tutte le notizie di giornata:

11.55 - Kumbulla, nel frattempo, è prossimo a diventare un giocatore del Sassuolo. All'uscita dagli uffici del club neroverde ha risposto con un sorriso e un "sì" a chi gli chiedeva se fosse contento della nuova avventura pronta ad iniziare.

11.30 - Si continua a trattare per il passaggio di Shomurodov alla Salernitana. L'attaccante, di proprietà della Roma, è attualmente in prestito al Cagliari.

10.30 - Il Galatasaray ha trovato l'accordo per Aurier, i turchi sono allo scambio di documenti col Nottingham Forest. Sfuma dunque una possibilità per Celik, a cui ora resta l'opzione Marsiglia ventilata nelle ultime ore.

??? EXCL: Galatasaray agree deal to sign Serge Aurier as new right back from Nottingham Forest.

Understand clubs are checking now all documents in order to make deal happen.

Negotiations at final stages for Serge Aurier to join Gala. ?? pic.twitter.com/ClVdx1aq9s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024