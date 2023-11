VISNADI: "In un mondo normale Mourinho non avrebbe più giustificazioni, ma lui è lo Special..." - BALZANI: "Theate giocatore 'mourinhano'"

Domenica alle ore 18 la Roma affronterà l'Udinese allo Stadio Olimpico nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla di José Mourinho: "In un mondo normale uno come Mourinho non avrebbe più giustificazioni, ma lui è lo Special...", la critica di Gianni Visnadi. Francesco Balzani, invece, si sofferma su Arthur Theate, difensore del Rennes accostato alla Roma: "È un giocatore 'mourinhano'".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Credo che le rose di Roma e Lazio non siano così inferiori al Napoli. Gli azzurri hanno Osimhen ma i giallorossi hanno Lukaku, quello che ci hanno fatto vedere le due squadre nel derby è impensabile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ora basta scuse, i giallorossi e la Lazio devono cambiare passo. Se non rientrano in zona Champions la colpa è la loro. Davanti stanno aspettando le romane (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

In un mondo normale uno come Mourinho non avrebbe più giustificazioni, ma lui è lo Special... Non solo la Roma ha avuto infortuni, anche Milan e Inter li hanno. Renato Sanches sono tre anni che ha gravi problemi, era scritto nel destino che sarebbe stata una scommessa (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri l’Italia era la Roma a Milano con l’Inter: l’unica differenza è che non ha subito gol ma, come per i giallorossi a San Siro, neanche per gli azzurri si può parlare di organizzazione difensiva perché erano in apnea. Tra Kiwior, Theate e Pablo Marì io prenderei il difensore dell'Arsenal (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla Roma serve un difensore veloce, quindi prenderei Theate tutta la vita. È un giocatore mourinhano, sarei molto felice se questa operazione si concludesse (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È arrivato il momento che Renato Sanches venga messo in campo e finalmente provi a dimostrare il suo valore, dopo tre mesi dall’inizio del campionato sono finite le giustificazioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)