Spunta Theate tra i difensori

C’è un altro nome sul tablet virtuale della Roma: si tratta di Arthur Theate, compagno di nazionale di Lukaku, ex Bologna ora al Rennes. Un intermediario lo sta offrendo in Italia, quindi anche a Tiago Pinto, perché il ragazzo in Francia non sta andando bene. Classe 2000, può giocare da centrale e anche da terzino sinistro: elemento non secondario per una squadra che sta per perdere Spinazzola a fine contratto. La Roma ha buoni rapporti con il Rennes, dopo le tensioni iniziali per il caso Matic. Perciò se Theate dovesse essere ceduto in prestito – a titolo definitivo al momento è da escludere, visto che è costato 20 milioni nell’estate 2022 – Mourinho potrebbe essere considerato un interlocutore gradito [...] Serve un difensore pronto a dare subito una mano alla squadra, quindi un calciatore che già frequenta il nostro campionato oppure uno che l’abbia conosciuto in un periodo relativamente recente. Da qui il tentativo, per ora non riuscito, per lo spagnolo Pablo Marí del Monza, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbe un perfetto alter ego di Smalling. Anche l’opzione Kiwior, 23 anni e nazionale (polacco) come Theate, ha esperienza di calcio italiano avendo giocato fino allo scorso inverno nello Spezia. [...]

(Corsport)