BALZANI: "A livello politico la società della Roma è una delle più deboli in Italia" - CORALLO: "Ndicka diventerà fortissimo"

Il prossimo impegno della Roma si avvicina e intanto all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di José Mourinho e della polemica sul calendario: "De Siervo non sarebbe dovuto entrare nel merito della polemica, in questo sto con la Roma", il commento di Furio Focolari. Francesco Balzani si sofferma sul ruolo della società: "A livello politico è una delle più deboli in Italia". Andrea Corallo ripone grandi speranze in Evan Ndicka: "Diventerà fortissimo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

De Siervo non sarebbe dovuto entrare nel merito della polemica, in questo sto con la Roma. Avrebbe dovuto semplicemente spiegare perché si è giocato domenica e non lunedì. Se la Roma sarà l’unica a giocare sempre di domenica, non sarebbe giusto. Io ho i miei dubbi che sia così, perché altrimenti sarebbe una persecuzione… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Siervo? Secondo me ha fatto bene a rispondere a Mourinho, non è che si debba sostenere solo la verità del tecnico e non quella della controparte. La Lega non può essere lo sfogatoio degli allenatori… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è l’unica squadra italiana su sette impegnate in Europa a non giocare mai di lunedì e De Siervo dovrebbe spiegare come mai. Io non voglio polemizzare, magari la Roma avrebbe perso lo stesso contro l'Inter, ma è strano che gli unici siano i giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho una curiosità morbosa di vedere come la Roma saprà fare calcio dopo Mourinho. Come saprà crescere come club la società e come sapranno valorizzare questo patrimonio tecnico a disposizione... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me Ndicka diventerà fortissimo, bisogna dargli solo tempo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La società può pure non parlare ma dovrebbe rinnovare il contratto di Mourinho, così darebbe un segnale di forza. A livello politico è una delle più deboli in Italia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Annunciare il rinnovo di Mourinho oggi sarebbe l’unica grande risposta di potere che potrebbe dare la società ma temo che non lo farà, inoltre visto come stanno le cose io non penso nemmeno che Mourinho voglia rimanere a queste condizioni. Quando si deve presentare qualcuno davanti alle telecamere e dire le cose come stanno quel qualcuno non può essere Pinto, lui non ha proprio le physique du role per ricoprire un incarico del genere, in quel caso dovrebbe parlare la Souloukou ma anche lei non dice nulla (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)