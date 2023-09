SABATINI: "La Roma deve vincere e convincere contro l'Empoli" - FELICI: "Obbligatorio portare a casa i tre punti"

Roma-Empoli si avvicina e all'interno delle trasmissioni dell'emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del momento di forma dei giallorossi. "Ora la Roma non può più sbagliare, deve vincere e convincere contro l'Empoli", afferma Sandro Sabatini. Antonio Felici è della stessa idea: "Obbligatorio portare a casa i tre punti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La situazione sulle fasce per la Roma è preoccupante. E in un sistema di gioco come quello della Roma, avere mancanze del genere in quella zona di campo può essere un grande problema (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dipende dagli infortuni il fatto se vedremo o meno la Roma 'vera'. Renato Sanches, se sta bene, fa parte della Roma 'vera'. Solo quando la Roma avrà tutti i giocatori a disposizione potremo giudicare e parlare anche di possibili cambi tattici. Ora la Roma non può più sbagliare, deve vincere e convincere contro l'Empoli (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non sta meglio dell'Empoli. Dipende troppo da Lukaku, Dybala e Renato Sanches, più che altro dalla loro condizione fisica precaria. Sono giocatori che determinano, e se non ce li hai sei una squadra più debole (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto che giochi Bove a centrocampo, a destra ripartirei da Kristensen. Frattesi? Anche in questo momento continuo a pensare che non sia uno da prendere a più di 20 milioni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Paredes, secondo me, giocherà bene quando sarà al fianco di Renato Sanches, togliendogli compiti di recupero del pallone così. Se mi proponessero uno scambio con Locatelli direi di no (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Prima o poi spero di vedere Ndicka, anche per capire a che punto è. Spero che già domenica sia l’occasione giusta. Nuovi rinforzi a gennaio? La speranza è che arrivi qualche correzione significativa ai problemi presenti in rosa. Contro l'Empoli sono obbligatori i tre punti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)