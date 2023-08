CATONI: "Marcos Leonardo a 18 milioni è la scelta giusta?" - PRUZZO: "Belotti ha la fiducia della società, altrimenti non avrebbe rinnovato"

La Roma è vicina all'acquisto di Marcos Leonardo e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche si parla proprio del talento classe 2003 del Santos. "Siamo sicuri che sia la scelta giusta prenderlo per 18 milioni?", i dubbi di Valentina Catoni. Roberto Pruzzo, invece, parla di Andrea Belotti: "Credo che abbia la fiducia che serve, altrimenti la società non gli avrebbe rinnovato il contratto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Marcos Leonardo? Siamo sicuri che sia la scelta giusta prenderlo per 18 milioni? Viene da un calcio completamente diverso, speriamo però che possa andare bene (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Renato Sanches? Non ne capisco l'utilità in questo momento. Se verrà preso c'è fiducia da parte della dirigenza, ma permettetemi di dubitare delle condizioni fisiche di questo giocatore. In attacco se entrano Marcos Leonardo e Arnautovic, Belotti lo salutiamo, in rosa c'è ancora Abraham (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'attacco della Roma? I piani sono stati scombinati dall'infortunio di Abraham. Scamacca è stato aspettato forse troppo. Per Marcos Leonardo si sta lavorando sulla modalità di pagamento, con la Roma che preferirebbe rateizzare. Credo sia questione di ore, mentre in chiave secondo attaccante non è da escludere Morata. Anche se è difficile, Mourinho continua a spingere (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi intriga più Marcos Leonardo di Scamacca, ma avrà bisogno di tempo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Rui Patricio? Le prestazioni negative superano quelle positive, il resto rappresenta la normalità (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Belotti? Ieri si è mosso bene e ha soddisfatto Mourinho, nel secondo tempo senza di lui si è vista l'assenza di un terminale di ruolo. Marcos Leonardo? Non sappiamo come potrà adattarsi, è un investimento per il futuro. Si pensa che la Roma possa andare su un profilo più esperto come Arnautovic o Morata (DANIELE MATERA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Belotti? Credo che abbia la fiducia che serve, altrimenti la società non gli avrebbe rinnovato il contratto. Ci aspettiamo tutti che arrivi presto un attaccante, si sta passando dall'usato sicuro a un giovane brasiliano. Bisogna trovare una soluzione che accontenti l'allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)