LIVE - Calciomercato Roma: in standby la trattativa per Marcos Leonardo, manca l'intesa con il Santos sulle modalità di pagamento

La Roma fa sul serio per Marcos Leonardo, centravanti classe 2003 del Santos. Nella giornata di ieri Tiago Pinto ha accelerato per l'attaccante brasiliano e ha offerto 18 milioni di euro complessivi (10 di parte fissa e 8 di bonus). La trattativa non è ancora chiusa, infatti i due club stanno lavorando per raggiungere l'intesa. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

LIVE

12:32 - Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva durante la trasmissione 'Sky Sport 24 Calciomercato', i contatti tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo sono ancora in corso. Il problema però è legato alle modalità di pagamento e al momento l'affare è in standby: i giallorossi hanno proposto un pagamento rateizzato, ma il Santos non è intenzionato ad accettare questa formula. L'agente del calciatore, Rafaela Pimenta, è al lavoro per trovare l'accordo definitivo.

(Sky Sport)