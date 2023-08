Calciomercato Roma: offerta a titolo definitivo per Marcos Leonardo, oggi la risposta del Santos. Aston Villa e Nottingham Forest interessate, ma i giallorossi sono la priorità del giocatore

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti e tra i nomi più caldi c'è sicuramente Marcos Leonardo, talento classe 2003 del Santos. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro dell'attaccante, che piace ai giallorossi ma non solo. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

14:10 - Come riferito da Gianluca Di Marzio, oggi è la giornata decisiva per Marcos Leonardo e il Santos dovrà decidere se accettare o meno l'offerta a titolo definitivo della Roma. Il brasiliano piace anche all'Aston Villa e al Nottingham Forest, ma il calciatore ha dato la priorità alla società giallorossa.

14:05 - Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il Santos darà una risposta definitiva ai giallorossi nella giornata di oggi sull'eventuale trasferimento di Marcos Leonardo.

