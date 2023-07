PRUZZO: "Scamacca non dà garanzie" - FELICI: "Non sarebbe abbastanza per sostituire Abraham"

L'intervista rilasciata da Gianluca Scamacca alla 'Gazzetta dello Sport' non lascia dubbi su quale sarebbe il desiderio dell'attaccante del West Ham. Un nome, però, che non sembra convincere, almeno da solo, per considerato rinforzato il reparto offensivo della Roma. "Non è un giocatore che ti da garanzie, la Roma dovrà aspettare e vedere se ci sarà qualche opportunità" dice Roberto Pruzzo. "Non credo che possa risolvere il problema della Roma" aggiunge Mario Mattioli. Chiusura di Antonio Felici: "Se Scamacca è il modo per sostituire Abraham, per me non è abbastanza".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dal momento che la Roma ha deciso di improntare il mercato a parametro zero diventa più difficile rivenderli, gli unici elementi in rosa che la Roma può usare per patrimonializzare sono Abraham che si è fatto male e Ibanez che fatica a ricevere offerte importanti. A questi possiamo aggiungere Zalewski, un profilo giovane ma che ha un valore (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'arrivo di Kristensen in prestito? Abbiamo avuto negli anni giocatori che sono rimasti 5 anni, preferisco mille volte operazioni di questo tipo. La Roma non vuole prendersi troppi rischi (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Arrivo di Kristensen? Le operazioni in prestito secco non mi piacciono. Se i giocatori fanno bene a fine stagione dovrai rifare una nuova trattativa. Karsdorp? Fino alla rottura di Sassuolo era un titolare (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scamacca? In Premier è stata una stagione persa, doveva essere la consacrazione e adesso vuole tornare a Roma. Non è un giocatore che ti da garanzie, la Roma dovrà aspettare e vedere se ci sarà qualche opportunità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Scamacca è il modo per sostituire Abraham, per me non è abbastanza. A centrocampo un nome andrebbe preso in tempi brevi, tutto questo tergiversare a me piace sempre poco (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho? Per me la Roma dovrebbe rinnovargli il contratto, lo blinderei se avessi la fiducia di un allenatore del genere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se devo fare una previsione su chi arriva penso a Scamacca, Sabitzer e un altro giocatore offensivo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Scamacca? Non credo che possa risolvere il problema della Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)