Scamacca: "Roma è la mia casa. Mou? Un sogno averlo allenatore. Pellegrini? Ci siamo sentiti"

GASPORT - Dopo aver lasciato l'Italia la scorsa estate per approdare in Inghilterra al West Ham, il futuro di Gianluca Scamacca potrebbe essere nuovamente nel massimo campionato italiano. Il giovane attaccante classe 1999 ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo, parlando tra le altre cose delle sue sensazioni attuali e del suo possibile futuro con la Roma di Mourinho.

Sensazioni?

"Bellissime. È stato fantastico tornare in campo e ho avvertito ottime sensazioni. Per l'inizio del campionato sarò al top della forma. Dopo i problemi fisici dell'ultima stagione, sono in credito con la fortuna. Se starò bene - e sono convinto che sarà così - 20 gol li segno. Sto lavorando molto e durante le vacanze in Sardegna ho svolto tutti i giorni doppi allenamenti. Ho visto più la palestra e il campo che il mare o la spiaggia".

Ha nostalgia dell'Italia?

"L'ho sempre avuta e sempre l'avrò. Però se dovessi tornare in Serie A, non sarebbe perché ho fallito in Inghilterra, che non è così. Semplicemente perché si tratterebbe di una opportunità irrinunciabile. No, non sarebbe nemmeno un passo indietro per la mia carriera: il nostro campionato resta uno dei migliori".

Anche questa estate è al centro del mercato. Le piacerebbe di più sfidare il suo amico Frattesi nel derby Inter-Milan, nel derby d'Italia Inter-Juventus o con la Roma?

"Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene".

Se pensa alla Roma e a Mourinho?

"Per me Roma è casa. E Totti, l'idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora".

Lorenzo Pellegrini la sta corteggiando?

"Ci siamo sentiti, è un amico: diciamo che ci abbiamo scherzato un po'".

La nostalgia per l'Italia è legata anche all'Europeo?

"No. Quello dipende da me, non dal fatto che giochi in A o in Premier. Sono convinto che ci arriverò bene".

[...]

Da Cristiano Ronaldo a Benzema, da Koulibaly a Milinkovic-Savic... L'Arabia Saudita sta convincendo tanti big: ci sta facendo un pensierino anche lei?

"È ancora troppo presto per me... L'Arabia sta diventando una potenza. Ma adesso se vuoi lasciare il segno e provare a scrivere un pezzetto di storia devi giocare in Europa".