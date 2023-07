FOCOLARI: "Chi prende Frattesi aumenta il proprio potenziale" - BALZANI: "Roma in prima fila"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare la questione che riguarda Davide Frattesi, per il quale, secondo Francesco Balzani, la Roma è in prima fila: "Ad oggi la Roma ha sorpassato tutte le concorrenti ed è in vantaggio su Frattesi, se nelle prossime ore verrà alzata l’offerta di due o tre milioni l’affare si chiude". Sarebbe un affare da cogliere al volo per Furio Focolari: "Frattesi è un giocatore importante, chi lo prende aumenta il potenziale. Con Cristante e Pellegrini sarebbe un bel centrocampo"

Frattesi è un giocatore importante, chi lo prende aumenta il potenziale. Con Cristante e Pellegrini sarebbe un bel centrocampo. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Frattesi è in crescita, non mi sorprende il vantaggio della Roma. (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma su Frattesi dalla sua parte ha il vantaggio di ricevere il 30% di sconto. Lui vuole crescere ancora qui in Italia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ad oggi la Roma ha sorpassato tutte le concorrenti ed è in vantaggio su Frattesi, se nelle prossime ore verrà alzata l’offerta di due o tre milioni l’affare si chiude, la cifra gira intorno ai 33 milioni che con il 30% a favore della Roma sarebbero effettivamente circa 23 milioni di euro. Morata e Frattesi sono due operazioni fattibilissime che permetterebbero alla Roma di scalare parecchie posizioni in classifica vista anche la staticità delle altre squadre sul mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Frattesi a centrocampo e Morata in attacco sarebbero due operazioni oltre che di alto profilo dal punto di visto tecnico, fattibilissime dal punto di vista economico. La Roma per recuperare posizioni in classifica visti i piazzamenti degli ultimi anni deve fare molto di più della altre sul mercato quindi quello che sta facendo va bene ma ancora non hai fatto il salto di qualità secondo me, è vero anche che stiamo ai primi di luglio quindi c’è ancora molto tempo per piazzare qualche colpo importante (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)