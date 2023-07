CORALLO: "Calvert-Lewin? Si integrerebbe meglio rispetto a Morata o Scamacca" - AGRESTI: "Alla fine arriverà l'attaccante del West Ham"

Gianluca Scamacca è il nome in grassetto nelle pagine di mercato della Roma e, per Stefano Agresti, "alla fine si troverà una soluzione col West Ham e diventerà il prossimo attaccante giallorosso". Nelle pagine della rassegna stampa spunta il nome di Calvert-Lewin, questo il pensiero di Andrea Corallo: "Si integrerebbe meglio nella Roma di Mourinho rispetto a Morata o Scamacca per le caratteristiche che ha".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Scamacca? Alla fine si troverà una soluzione con il West Ham e diventerà il prossimo attaccante della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Penso che Scamacca alla fine arriverà e sarà il calciatore giusto per i giallorossi (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Calvert-Lewin non piacerebbe ai tifosi come Morata o Scamacca ma si integrerebbe meglio nella Roma di Mourinho rispetto a loro due per le caratteristiche che ha (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi tutte le squadre di Serie A fanno mercato vendendo i giocatori valorizzati dai direttori sportivi, da Kim a Tonali o Onana. Il problema è che i giocatori presi da Pinto non solo non si sono valorizzati ma addirittura sono crollati come prezzo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Renato Sanches sta bene, allora vale la pena prenderlo. Altrimenti è meglio riprendere Wijnaldum sperando ci stia con la testa (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)