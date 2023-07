Un centravanti british: proposto Calvert-Lewin

La Roma a caccia di un centravanti, l’ultimo nome arriva dalla Premier League. Non solo Scamacca quindi, ma anche Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton proposto nelle ultime ore a Tiago Pinto. Il centravanti inglese, 26 anni e 189 centimetri d’altezza, nelle ultime due stagioni non ha avuto fortuna con soli sette gol realizzati. (...) La sua miglior stagione della carriera risale a tre anni fa quando Carlo Ancelotti guidava l’Everton: con lui 21 gol in 39 partite, 36 reti nelle due stagioni con il tecnico italiano, poi un’involuzione legata a quella della squadra e a tanti infortuni (muscolari e traumatici) che lo hanno penalizzato. (...) Di certo Calvert-Lewin sarebbe ben felice di accasarsi alla Roma di Mourinho. (...)

(corsport)