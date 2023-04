LENGUA: "In questo momento la Roma ha dei problemi a centrocampo" - CIARDI: "Con l'Atalanta può essere la partita della svolta"

Lunedì alle ore 20:45 la Roma torna di nuovo in campo e sarà ospite dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. José Mourinho sarà costretto a fare alcuni cambi di formazione a causa degli infortuni di Chris Smalling e Georginio Wijnaldum e delle condizioni non ancora perfette di Paulo Dybala. "In questo momento la Roma ha problemi a centrocampo, è corta: Matic deve riposare un po’ e Wijnaldum non c’è", afferma Gianluca Lengua. Augusto Ciardi invece si concentra sulla prossima sfida di campionato: "Contro l'Atalanta può essere la partita della svolta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Cercherei di centellinare Dybala. Quella di lunedì sarà una partita importante e non facile, l’Atalanta avrà una delle ultime occasioni per rimanere in corsa per la Champions. Contro i bergamaschi la Roma dovrà portare qualche giocatore in più nell’area di rigore avversaria (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi ha colpito molto la vittoria della Roma contro il Feyenoord, per come è arrivata e per l’ambiente che si è creato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il problema della Roma in questo momento è a centrocampo: Matic deve riposare un po’, Wijnaldum non c’è, quindi rischi di essere un po’ corto. Smalling è determinante, ma numericamente la Roma è coperta in difesa. La partenza dalla panchina di Dybala a Bergamo è una possibilità (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Atalanta-Roma? Questa gara potrebbe rappresentare la svolta, ma anche in caso di sconfitta non sarebbe così catastrofica la situazione per i giallorossi. Il pareggio me lo prendo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non firmerei per il pareggio a Bergamo. L’Atalanta è attaccabile e battibile, soprattutto se riparti rapido. Uno come Bove può essere utile in una partita in cui bisogna ribaltare velocemente il fronte (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)