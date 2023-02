AGRESTI: "La Roma può arrivare in fondo in Europa League" - CIARDI: "Real Sociedad? Rognosa ma alla portata"

Il commento sul passaggio del turno ("Ha dominato l'avversario" per Roberto Pruzzo, "credo che la Roma possa andare fino in fondo all'Europa League" aggiunge Stefano Agresti), sfuma con il sorteggio della tarda mattinata che spinge lo sguardo verso gli ottavi, quando ci sarà la Real Sociedad da affrontare.

"Squadra rognosa, che ti fa giocare male, ma alla portata della Roma", nel giudizio di Augusto Ciardi. "Il sorteggio non è andato bene ma è andato peggio alla Real Sociedad" secondo Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma è questa, quella vista ieri. Perché è arrivata così tardi a giocare a questo livello? Io non mi meraviglio, ma sono preoccupato dal fatto che non è stata così per un anno e mezzo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Spinazzola ieri ha giocato benissimo e la Roma tutta ne ha giovato. Ho visto una grande prestazione anche di Matic. La squadra ha giocato con qualità ed a buon ritmo, a gran livello. Ha dominato l'avversario (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Real Sociedad è una squadra rognosa, che ti fa giocare male, ma alla portata della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma di ieri non deve aver paura di nessuno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando lo stadio intona l'inno della Roma l'atmosfera è fantastica, è alla pari di quello del Liverpool. Belle le parole di Mourinho su El Shaarawy, che fa sentire tutti titolari, ed il gruppo è unito (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma di ieri sera o dell’andata col Salisburgo passa con la Real Sociedad. Mi aspetto una partita in cui, tra andata e ritorno, vedremo massimo 3 gol. Molto dipenderà dai giallorossi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Belotti ha superato diversi ostacoli e ieri ha meritato l'ovazione che gli ha dedicato l'Olimpico. Spinazzola e Wijnaldum stanno tornando, questa sta diventando una grande stagione per la Roma, ha tante prospettive (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che la Roma possa andare fino in fondo all'Europa League. Ieri dalla panchina si sono alzati Wijnaldum, Abraham ed El Shaarawy (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Real è poco al di sotto del tuo livello. È una partita che puoi vincere e se giochi come ieri non devi temere neanche l’Arsenal. La Roma vista ieri può vincere contro chiunque. Diciamo che il sorteggio non è andato bene ma è andato peggio alla Real Sociedad (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La condizione fisica della Roma è ottima (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Poteva andare meglio come sorteggio ma dobbiamo giudicarlo anche alla luce di quello che abbiamo visto ieri. E quello che abbiamo visto ieri sera ci fa essere più ottimisti di come potevamo essere. La Roma vista contro il Salisburgo è in grado di passare il turno e considerando quello che abbiamo visto ieri, oggi si ha una consapevolezza diversa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha fatto una partita importante, ma questa è una squadra forte, basta pensare ai cambi di ieri, in pochi si possono permettere quelle sostituzioni. La Roma poi ha Dybala... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)