La miglior Real Sociedad degli ultimi 20 anni: l'éra Alguacil tra talento e valori

LAROMA24.IT - La Roma ha trovato uno degli avversari peggiori nascosti nell'urna di Nyon: i giallorossi dovranno vedersela con la Real Sociedad, attualmente terza nella Liga spagnola, dietro solo ai colossi Barcellona e Real Madrid, davanti all'Atletico Madrid di due punti o con 6 lunghezze di vantaggio sul Betis, avversario nel girone, e 5° in Spagna. Col 4° attacco della Liga, dietro alle solite due e al Girona, e la 5a difesa del torneo, i baschi di San Sebastian giocano le partite interne all'ex 'Anoeta', dal 2019 'Reale Arena' in nome di un accordo pubblicitario, che ha poco meno di 40mila posti e, secondo le misure disponibili sul web, ha 2 metri in più di ampiezza rispetto all'Olimpico: 70 contro 68.

La scorsa estate, uno dei colpi più importanti sul mercato, fu Umar Sadiq, sì proprio l'ex romanista, pagato 20 milioni all'Almeria. Neanche il tempo di debuttare, e segnare, contro l'Atletico Madrid che si è dovuto fermare per la rottura del crociato che lo tiene ancora fermo. In uno schieramento che oscilla tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3, il principale terminale offensivo è rappresentato da Alexander Sörloth, norvegese mancino di 195 centimetri in prestito dal RB Lipsia. 13 gol per lui in stagione, 3 in più rispetto a Brais Méndez, prima trequartista, poi mezzala nello scacchiere di Imanol Alguacil, allenatore 51enne fatto in casa. Da vice allenatore della squadra B nel 2013 ne è diventato prima tecnico per poi entrare in corsa nel 2017/18 per chiudere la stagione e di nuovo a fine dicembre 2018 quando è iniziato il ciclo ancora in atto. I piazzamenti in ascesa: la prima mezza stagione si chiude al 9° posto, poi 7°, 5°, 6° fino all'attuale 3° posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Solo nel 2002/03, la Real Sociedad, quell'anno seconda, raggiunse una posizione migliore al termine della Liga. Così parlò qualche anno fa in un'intervista che fece scalpore in Spagna: "Messi è un giocatore incredibile e fa cose incredibili, ma non si adatterebbe ai valori e allo stile della Real Sociedad. I grandi giocatori come lui non sanno che cosa sono l’umiltà e soprattutto la normalità. Allenare Messi mi farebbe venire il mal di testa, anche se potrei vincere più partite insieme a lui".

Tra i principali gioielli a disposizione, menzione necessaria per Mikel Oyarzabal, esterno offensivo spagnolo di piede mancino valutato circa 60 milioni. Capitano della squadra è Asier Illarramendi, prodotto di casa della Real Sociedad ceduto e poi rientrato dal Real Madrid, dove ha trascorso un biennio. Ad arricchire il pacchetto offensivo c'è il 37enne David Silva, attualmente alle prese con un problema al polpaccio.

6 i precedenti di Mourinho con la Real Sociedad quando guidava il Real Madrid: 5 vittorie e un pareggio, 3-3 nel più recente alla penultima giornata del campionato 2012/13.