SABATINI: "Non è semplice trovare un sostituto all'altezza di Smalling" - CORALLO: "La Roma deve diventare più cinica"

Tra campo e mercato: le analisi lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si dividono tra la stagione disputata finora dalla Roma e le possibili necessità in fase di trattative. "La Roma deve fare una giusta offerta a Smalling, ma non bisogna tagliarsi le vene se non dovesse accettare", dice Roberto Pruzzo. "Pinto ha fatto bene a proporre un biennale a Smalling perché un sostituto alla sua altezza non è semplice trovarlo", aggiunge Sandro Sabatini.

"La Roma deve diventare più cinica", chiude infine Andrea Corallo.

La Roma deve fare una giusta offerta a Smalling, ma non bisogna tagliarsi le vene se non dovesse accettare. Di centrali forti ce ne stanno tanti in giro e il Mondiale ne è la dimostrazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pinto ha fatto bene a proporre un biennale a Smalling perché un sostituto alla sua altezza non è semplice trovarlo. La Roma ancora soffre l'assenza di Mkhitaryan (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se ci si muove in tempo per poter investire si trova un sostituto di Smalling anche più giovane (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve diventare più cinica. Le coppe europee sono diventate le casa dei giallorossi e nella partita secca o nel doppio confronto la squadra di Mourinho può ritrovarsi (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi piacerebbe vincere la Coppa Italia, vorrei vedere un pizzico di attenzione in più per questa competizione. Nella stagione attuale non ho mai visto la Roma mourinhana della passata annata (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fatico ad immaginare un dialogo tra Karsdorp e Mourinho. Non credo che il loro rapporto possa ricucirsi dopo quanto successo (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Confermo il 9.5 come voto a Tiago Pinto per il mercato, ma si può ancora migliorare, soprattutto nella gestione dei rinnovi contrattuali. La Roma deve avere una posizione più forte in queste situazioni (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)