Pinto blinda Smalling, ma la Juventus è pronta al rilancio

Non esiste programma futuro che non preveda Smalling al centro della difesa della Roma. Per questo la società ha offerto un contratto biennale al difensore. Da Trigoria respingono con forza la tesi di una società passiva e ormai rassegnata a perderlo a parametro zero. [...] L’Inter piace, stesso discorso della Juventus che da tempo monitora la situazione. La Roma, però, si è già mossa attraverso Pinto che ha presentato all’agente un biennale a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle percepite attualmente.

(La Repubblica)