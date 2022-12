BALZANI: "Una grande società avrebbe dovuto già comprare un terzino al posto di Karsdorp" - SABATINI: "La tentazione di Mourinho di allenare il Portogallo c'è"

Tra Karsdorp, la partenza per il Portogallo e le indiscrezioni sull'interesse della Federazione portoghese per Mourinho ct: lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si analizzano vari temi. "La tentazione di Mourinho di allenare il Portogallo c'è, anche se lui vorrebbe restare alla Roma", dice Sandro Sabatini. "Se la Roma non mantiene le aspettative e lui non vede la possibilità di vincere, non escludo che Mourinho possa lasciare", aggiunge Mario Mattoli.

Conclude, infine, Francesco Balzani: "Una grande società avrebbe dovuto già comprare un altro terzino al posto di Karsdorp".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La tentazione di Mourinho di allenare il Portogallo c'è, anche se lui vorrebbe restare alla Roma. Non credo che il doppio incarico sia fattibile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Spero che Mourinho sia concentrato al 100% sulla Roma e continui il suo lavoro, che tra l'altro sta facendo bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho? Il treno della nazionale potrebbe non passare più, inoltre il Portogallo ha astri nascenti. Se la Roma non mantiene le aspettative e lui non vede la possibilità di vincere, non escludo che Mourinho possa lasciare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Una grande società avrebbe dovuto già comprare un altro terzino al posto di Karsdorp. Premesso ciò, Mourinho non vuole l’olandese e il giocatore non vuole rimanere quindi portarlo in Algarve, secondo me, è abbastanza inutile. Sembra che Pinto abbia spinto molto per portarlo in Portogallo. Sono sicuro che almeno un terzino arriverà, il problema è chi arriverà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Karsdorp? Come stiamo vedendo per cause di forza maggiore si sta cercando di ricucire il rapporto ed infatti andrà in Algarve. Quindi si è scelto di percorrere la linea della società, nel complesso è una situazione parecchio rognosa. Detto ciò, se la Roma avesse avuto una situazione economica più rosea avrebbe dovuto prendere un altro terzino e mettere fuori rosa il calciatore (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)