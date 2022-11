FOCOLARI: "Stasera la Roma ha un solo risultato" - FELICI: "Abraham va fatto giocare"

Tra poche ore la Roma scenderà in campo nel match delle 18.30 in casa del Sassuolo, valido per la quattordicesima giornata di campionato. "La Roma ha un solo risultato questa sera, altrimenti si allontanerebbe troppo"; è il pensiero di Furio Focolari. Lungo le frequenze radiofoniche romane ci si interroga anche sulla formazione titolare: "Penso che Abraham scenderà in campo dall’inizio. Credo che al momento sia meglio farlo giocare", spiega Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha dei calciatori che hanno dei limiti e stanno venendo fuori. Il Sassuolo è una squadra temibile per questa Roma che ha delle difficoltà. Ci vorrebbe un bel colpo di Zaniolo o di Abraham e non regalare niente dietro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham sta giocando male, ma la squadra sta creando meno. Non penso si stia risparmiando per il Mondiale. Secondo me fisicamente non sta bene, ha qualcosa. In più la squadra lo assiste poco (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo Abraham si stia risparmiando. Non so se sappia cosa vuole da lui l’allenatore, dà la sensazione di non sapere il da farsi in campo e non essendo un giocatore completo, questo lo paga direttamente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha un solo risultato questa sera, altrimenti si allontanerebbe troppo anche perché credo che le rivali vinceranno tutte (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Che senso ha giocare con la difesa a 3 se gli esterni non ti portano "bonus" come si direbbe al fantacalcio? Dovessi scegliere un giocatore dalla Serie A da regalare a Mourinho prenderei Tonali (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho non ha tante scelte in questo momento, senza Dybala e Pellegrini metterei Volpato. Questo ragazzo mi piace tantissimo, ha i numeri per fare bene, sono curioso di vederlo stasera (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Col Sassuolo sarà una partita aperta, la Roma rischia molto. Volpato? Ha grande valore, dire no al mondiale alla sua età non è poco, ha fatto un investimento su se stesso che spero verrà ripagato (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che Abraham scenderà in campo dall’inizio, nella speranza che la stilettata di Mourinho di ieri gli dia una scossa. Credo che al momento sia meglio farlo giocare. La Roma non ha una rosa di 20 giocatori, non si possono affrontare tre competizioni puntando sui giocatori della Primavera (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tutte le squadre hanno assenze, guardate la Juventus, guardate l'Inter che è senza Lukaku. Solo che lì gioca Dzeko perché c'è un piano B, sono state sottovalutate alcune cose in estate. Andavano fatte due campagne acquisti e Mourinho l'aveva detto subito in estate: è stato fatto un mercato da 7 milioni e adesso ti ritrovi a dover giocare con Tahirovic (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)