DAMASCELLI: "Con l'HJK Helsinki partita trappola" - BALZANI: "Niente alibi" - TREVISANI: "Bove deve giocare di più"

Questa sera la Roma scenderà in campo ad Helsinki per rinvigorire le proprie aspirazioni di passaggio del turno in Europa League. Con la squalifica di Zaniolo, potrebbe tornare la coppia Abraham-Belotti, sulla quale Roberto Pruzzo dice: "Vedrei bene l'inglese leggermente dietro all'ex Torino". "Contro l'Helsinki può essere una partita trappola" avverte Tony Damascelli. Francesco Balzani non vuole scuse: "Niente alibi, la Roma deve fare una partita seria".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il campo sintetico mi sembra l’ultimo dei problemi. La squadra deve creare più occasioni e deve ricominciare a segnare. La qualificazione doveva essere il minimo in questo girone ed invece si deciderà all’ultima giornata (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

Forse è vero che sul campo sintetico è un altro sport come dice Mourinho, però lui si lamenta anche dell’Olimpico che non gli permette di giocare palla a terra. Con l’Helsinki c’è tanta differenza tecnica, non ci possono essere alibi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

Partita delicata per la Roma, a prescindere dal campo. Tra Helsinki e Verona servono due vittorie, anche per arrivare al derby con maggiore fiducia. Vedrei bene Abraham leggermente dietro a Belotti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

Contro l'Helsinki può essere una partita trappola, al di là del campo ritengo che quelli bravi possono giocare ovunque, i giocatori scarsi no (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

I giocatori professionisti ormai non sono abituati a giocare sul sintetico, ma sicuramente è meglio del terreno dell'Olimpico (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

Giocare sul sintetico è uno svantaggio per la Roma, ma alla fine le differenze devono emergere a tutti i costi. I valori tecnici sono assolutamente a favore dei giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport & News)

Bove andrebbe fatto giocare un po' di più, non tanto per un paragone con Camara ma perché ce l'hai lì, è un tuo giocatore e perché non portarlo ad una valutazione più importante? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non voglio sentire alibi del campo, del freddo: la Roma deve fare una partita seria, come non l'ha fatta in Bulgaria contro il Ludogorets. Per la squadra e per i suoi detrattori c'è bisogno di tornare alla vittoria, sia stasera che contro il Verona (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Servono i 3 punti per sperare nella qualificazione. Il povero Mourinho chi deve mandare in campo? La formazione è quella, gli uomini sono sempre gli stessi. Contro l'HJK Helsinki mi aspetto una goleada e neanche mi interessa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)