HELSINKI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Davanti Abraham-Belotti, El Shaarawy dal 1'

Trasferta finlandese per la Roma, che ad Helsinki va alla ricerca del secondo posto nel girone di Europa League. Pochi cambi per Josè Mourinho, che davanti a Rui Patricio schiera il trio Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo, senza Matic, confermato Camara al fianco di Cristante, con Zalewski ed El Shaarawy sugli esterni. In attacco Pellegrini a supporto di Abraham e Belotti, quest'ultimo in vantaggio su Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Belotti.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Belotti.



IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti.

LEGGO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Belotti.