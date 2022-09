TIMPANO: "Solbakken avrà l'impatto di Kvaratskhelia al Napoli" - FOCOLARI: "Udinese-Roma? Si capirà se i giallorossi possono lottare ad alti livelli"

Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, si continua a commentare l'operato di Tiago Pinto sul calciomercato. "Credo che questa rosa, anche senza il difensore, possa sopperire alle difficoltà" l'opinione di Augusto Ciardi. "Mercato eccellente, sia in entrata che in uscita" dice Stefano Agresti. Verso Udinese-Roma, Furio Focolari parla così: "Sarà una partita difficile ma è proprio da queste che gare che si capisce se la Roma può lottare ad alti livelli".

Il calciomercato, pur se chiuso, non si ferma e il nome più caldo è quello di Solbakken, giocatore per il quale Guglielmo Timpano scommette: "Avrà l'impatto sulla Serie A che ha avuto Kvaratskhelia al Napoli".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Tiago Pinto ha lavorato bene e quest'anno sul mercato ha vinto. La Roma è cresciuta tanto come società come squadra e lo ha fatto anche il dirigente portoghese. E' evidente che Zaniolo quando sente l'inno ha i brividi, ora il club deve dargli uno stipendio all'altezza di un grande giocatore (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

La Roma quest'anno può avvicinarsi alle prime, per poi l'anno prossimo provare ad arrivare in cima. Ad Udine sarà una partita difficile, contro una squadra solidissima (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Tiago Pinto ha fatto bene in entrata ma soprattutto in uscita, è riuscito a sistemare quasi tutti gli esuberi, ha fatto un capolavoro. E un grande dirigente si vede dal mercato in uscita. L'Udinese è una squadra da cui bisogna guardarsi, sarà una partita difficile ma è proprio da queste che gare che si capisce se la Roma può lottare ad alti livelli (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Tiago Pinto ieri ha spiegato perfettamente quella che è stata l'estate della Roma. Credo che questa rosa, anche senza il difensore, possa sopperire alle difficoltà (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha fatto un mercato eccellente, sia in entrata che in uscita. Sanzioni Uefa? Sono accettabili e in linea con quello che ci aspettavamo. Fa strano vedere che il PSG pagherà soltanto 5 milioni in più della Roma. Vincere ad Udine sarebbe un grande segnale per la Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Immagino che Ola Solbakken avrà l'impatto sulla Serie A che ha avuto Kvaratskhelia al Napoli (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)