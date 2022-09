Solbakken, accordo vicino: arriverà a gennaio

Pinto è già pronto per il prossimo colpo. Il general manager romanista è a un passo dall’accordo con l’entourage di Ola Solbakken per l’arrivo dell’attaccante durante la sessione di gennaio. Il 31 dicembre il norvegese si svincolerà dal Bodo Glimt e già da luglio è libero di accordarsi con un altro club. Le basi dell’intesa con la Roma sono già state gettate durante l’incontro andato in scena due mesi fa nella Capitale, quando il giocatore e il suo agente erano sbarcati in gran segreto a Ciampino per incontrare il dirigente giallorosso. Ieri il gm ha ammesso di voler provare a portarlo a Trigoria, per questo nelle prossime settimane verrà fissato un nuovo appuntamento per perfezionare l’accordo e regalare a Mourinho il primo rinforzo del 2023.

(corsera)