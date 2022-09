CASANO: "Giocare a 3 con solo 4 centrali non sarà facilissimo" - TORRI: "Mourinho sta lavorando sul 4-3-3"

Ultime ore di calciomercato che non sembrano regalare nuovi ingressi al calciomercato della Roma. Così i commentatori radiofonici si concentrano sull'avvio di campionato della squadra di Mourinho che, secondo Checco Oddo Casano, avrà "il compito di inventarsi ora qualcosa almeno fino a gennaio, perché giocare a 3 con soli 4 centrali per altre 17 partite non sarà facilissimo". "Sono sicuro che Mourinho stia lavorando sul 4-3-2-1 o 4-3-3 a Trigoria" rivela Piero Torri.

Francesco Balzani, invece, torna sulla prova di Dybala, autore della prima doppietta in giallorosso col Monza: "Mi ha ricordato tantissimo Montella".

C'è solo una squadra al comando della classifica: la Roma. Un primato finora ottenuto con merito da tutti, dalla squadra, dal mister, dalla società e dai tifosi. Una squadra che ha intrapreso un trend importantissimo sul piano difensivo, subendo pochissimo e che sta iniziando a crescere anche sul piano offensivo. E' un campionato senza padroni e la Roma da branco deve azzannarlo, sfruttando al massimo anche le qualità e il talento dei suoi singoli migliori (MAX LEGGERI, Retesport 104.2)

La Roma ha grandi margini di miglioramento ma anche dei difetti da limare. Il mercato si chiuderà tra poche ore e la necessità di intervenire sul centrocampo dopo l'infortunio di Wijnaldum ha compromesso l'opportunità di completare la rosa con un altro difensore. A Mourinho il compito di inventarsi ora qualcosa almeno fino a gennaio, perchè giocare a 3 con soli 4 centrali per altre 17 partite non sarà facilissimo. L'augurio è che la Roma mantenga questa grande solidità difensiva migliorando sensibilmente i numeri offensivi (CHECCO ODDO CASANO, Retesport 104.2)

La Roma non ha colpe nella questione Kluivert, il Fulham doveva sapere le regole imposte dalla propria associazione calcistica (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma stranamente in testa alla classifica anche se non a punteggio pieno. Questa prima parte del campionato per me è del tutto inaffidabile (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sta facendo un percorso che la porterà a giocare alla pari con le big, a differenza di quanto accaduto a Torino. Mourinho fin qui è l'allenatore che sta gestendo meglio la rosa, sbagliato fare un turnover esagerato (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo 92.7)

Sono sicuro che Mourinho stia lavorando sul 4-3-2-1 o 4-3-3 a Trigoria. E secondo me con quel modulo ci possiamo divertire... (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala mi ha ricordato tantissimo Montella molto più di altri paragoni fatti in passato, soprattutto il secondo gol per cattiveria, cinismo e velocità di esecuzione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Effettivamente c’è un po’ di affinità tra Montella e Dybala, soprattutto il secondo gol un po’ me lo ha ricordato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Delle prossime partite, quella con l'Udinese di domenica mi preoccupa più di tutte (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me questa squadra, soprattutto con Wijnaldum, era perfetta a 4. Ma continuando a 3, credo che a gennaio insieme a Solbakken possa arrivare anche il difensore (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)