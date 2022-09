BALZANI, FOCOLARI: "Obbligatorio vincere stasera" - TREVISANI: "Tra Matic e Cristante, Mourinho toglie il primo"

Per completare il 6° turno di Serie A manca soltanto Empoli-Roma, in programma questa sera alle 20.45. "Obbligatorio vincere" dice Francesco Balzani, "vincere è un imperativo" rincara Furio Focolari. I discorsi si aggirano intorno alle scelte in mediana, con Riccardo Trevisani che dice: "Credo ancora che Mourinho se dovesse levare uno tra Matic e Cristante, toglie il primo". "Stesse bene Zaniolo, mi sarei aspettato Pellegrini più dietro", il pensiero di Augusto Ciardi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho deve inventarsi qualcosa, non so se arretrare Pellegrini, ma bisogna cambiare il trend là in mezzo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il centrocampo della Roma non mi convince. Non so dare giudizi su Camara, non lo conosco, ma uno arriva fresco fresco e gioca al posto di Cristante? Ma per la Roma vincere stasera è un imperativo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi immagino una partita complicata stasera ma Dybala ed Abraham sapranno tirare fuori il coniglio dal cilindro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Stesse bene Zaniolo, mi sarei aspettato Pellegrini in mediana. Non è automatico che giochi Camara qualora si rompesse la coppia Cristante-Matic, credo piuttosto nell'arretramento del 7 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto che giochi qualcuno di diverso in mezzo se dovessero giocare nuovamente Pellegri, Dybala ed Abraham davanti. Credo ancora che Mourinho se dovesse levare uno tra Matic e Cristante, toglie il primo. Al di là di tutte le rispettabili opinioni, fatevi una domanda se nessuno degli allenatori passati per Roma rinuncia al numero 4 (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Juventus e Inter giocano peggio della Roma, che già non gioca bene da un po'. Questa sera è obbligatorio vincere (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)