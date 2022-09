EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Abraham, Zaniolo in panchina, possibile esordio dal 1' per Camara

La Roma di Josè Mourinho è pronta a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive. Sono rimasti a casa Zalewski e Karsdorp ma Mou ha già pronto il piano con Celik e Spinazzola sulle due fasce. Zaniolo è tornato, ma è in panchina, titolarità invece per Abraham che ha recuperato. Esordio dal 1' per Camara che dovrebbe fare coppia con Matic al posto di Cristante.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI