NARDO: "Per alzare il livello servono 5-6 colpi" - FOCOLARI: "Se arriva Dybala i romanisti devono fare una processione fino al Divino Amore..."

Paulo Dybala: dopo le indiscrezioni odierne di un interesse della Roma, l'argentino è l'argomento più discusso lungo le frequenze radiofoniche. "Mourinho ha fatto capire che il livello della rosa andrà alzato e per farlo servono 5-6 colpi", dice Alessio Nardo. "Se arriva Dybala i romanisti devono fare una processione fino al Divino Amore, ma scherziamo?", il pensiero di Furio Focolari.

"Fuori Zaniolo e dentro Dybala? Lo farei", conclude Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho ha fatto capire che il livello della rosa andrà alzato e per farlo servono 5-6 colpi. In qualche ruolo dovrai fare anche operazioni low cost. Considero Dybala uno degli ultimi artisti del calcio (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bisogna vedere se la Roma potrà soddisfare le richieste di Dybala, perché la Juventus è rimasta spaventata di fronte alle richieste del giocatore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala farebbe comodo a ogni squadra del mondo. Se la Roma lo prendesse farebbe un gran colpo, servirebbe un sacrificio credo, ma sarebbe un valore aggiunto importante. Qui a Roma troverebbe stimoli importanti. È un obiettivo di crescita quello dei giallorossi, farebbe fare il salto di qualità alla squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sarebbe un gran colpo per la Roma, è fuori di discussione. È uno dei calciatori più appetiti sul mercato, Dybala sta valutando diverse possibilità. Tecnicamente parlando la Roma si assicurerebbe uno dei giocatori più ricchi di talento in circolazione. L'ideale sarebbe prendere Dybala e tenere Zaniolo... (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala non dà la garanzia di essere costante, a volte decide i match saltando tutti gli avversari e a volte si assenta, non dà garanzie fisiche, ma ti garantisce una ventina di presenze di alto livello e almeno 15 gol l'anno. Con Zaniolo invece non so cosa ho in mano, per me potrebbe essere anche più di Dybala. La Roma è in corsa grazie a Mourinho e grazie alla curva e all'ambiente (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io ho sempre ammirato Zeman ma ultimamente le sue uscite non le comprendo, sembra che usi più il suo livore che la sua lucidità, io capisco che ci possa essere rimasto male delle parole di Mourinho però la sua uscita è fuori luogo, sminuire la Conference perché la Roma è in finale non ha alcun senso, mi permetto di dire che di finali dovrebbe parlarne solo chi le abbia giocate (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Secondo me il livello della finale di Conference è maggiore rispetto a quella di Europa League, inoltre sicuramente non è una coppa prestigiosa come possono essere le altre ma ragazzi la Roma non vince un trofeo europeo e non da tantissimi anni quindi sarebbe una grandissima conquista che comunque cambierebbe la storia recente di questa squadra (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se arriva Dybala i romanisti devono fare una processione fino al Divino Amore, ma scherziamo? Se poi Zaniolo esplode pazienza, lo farà altrove, ma io ho grandi dubbi su di lui. Ma oggi chi te li dà 50 milioni per Zaniolo? Si parla di Dybala e si discute? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha bisogno di rinforzare la squadra, se poi dovesse fare un salto così grande prendendo uno come Dybala sarei contento. Finché non lo vedo non ci credo, ma ci andrei piano: che la Roma possa essere interessata a uno come Dybala è già una cosa importante. Lo vedrei bene con Mourinho. Fuori Zaniolo e dentro Dybala? Lo farei (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)