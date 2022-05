Dybala, la Roma è calda

L'operazione Roma-Dybala prende corpo tra una telefonata informale e l'altra. "L'idea migliore", secondo l'intermediario che sta curando gli interessi dell'argentino insieme al suo procuratore. Il clan di Dybala ha iniziato a vedere la Roma di Mourinho e dei Friedkin come una destinazione possibile e di livello. È noto l'apprezzamento di José nei confronti del bianconero, tanto che al termine dell'ultima gara all'Olimpico gli ha detto: "sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te". Il procuratore di Dybala era a Roma nei giorni scorsi e c'era in programma un incontro con Tiago Pinto, saltato per il cambiamento di umore dei Friedkin dopo la sconfitta di Firenze. Una vittoria in Conference e una qualificazione in Europa League farebbero immediatamente superare questa fase di inoperatività. Per quanto riguarda la rosa giallorossa: in uscita Maitland-Niles, Vina, Veretout, Shomurodov e Carles, sotto osservazione Zaniolo e Sergio Oliveira. Dybala ha cambiato atteggiamento sulla Roma dopo aver visto i giallorossi contro Bodo e Leicester, in un Olimpico strapieno. Per strappare il numero 10 bianconero alla concorrenza, in ogni caso, servirà un'accelerazione da parte della Roma. La lunghezza del contratto e le cifre sono importanti, la richiesta economica è stata adeguata a tempi e mercato, ma la il clan dybaliano fa sapere che: "la vera discriminante è l'amore della gente".

(corsport)