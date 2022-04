LENGUA: "Pellegrini è il futuro della Roma, Zaniolo no" - PRUZZO: "I giallorossi contro il Bodo hanno tutto da perdere"

Questa sera alle 21:00 la Roma di José Mourinho tornerà sul campo del Bodo, ma questa volta lo Special One ha assicurato che le cose andranno diversamente. Con la formazione che sembra praticamente già annunciata, le attenzioni dell'etere romano sono divise tra calciomercato e questione Zaniolo. "Pellegrini è il futuro di questa squadra, mentre Zaniolo no: ha grande talento, ma ha anche dei problemi evidenti sia in campo sia di mentalità", il pensiero di Gianluca Lengua. Sui futuri acquisti Paolo Assogna dice: "A centrocampo punterei su Renato Sanches o Gravenberch, altrimenti mi piace anche Maxime Lopez".

Roberto Pruzzo si sofferma sul campo: "La Roma ha tutto da perdere e spero che l’avversario non sia allenato. Sarà una partita insidiosa".

Al ritorno la Roma non aveva sottovalutato il Bodo e neanche stasera i giallorossi lo faranno, non ci sono dubbi. Si valuterà il progresso degli uomini di Mourinho, che sono migliorati molto. Se la Roma dovesse acquistare Solbakken vuol dire che è stata messa una croce su Zaniolo. Pellegrini è fondamentale, quando gioca bene anche la squadra gira (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita di stasera sembra Real Madrid-Roma per come viene presentata. Il Bodo non è più quello di ottobre, ha cambiato molto e non si è rafforzato. Se la Roma non dovesse essere in grado di battere una squadra del campionato norvegese vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato. Sarebbe clamoroso se la Roma non passasse. Giocare sul sintetico non è la stessa cosa, ha ragione Mourinho (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La lezione dell’andata è stata recepita. La Roma ha tutto da perdere e spero che l’avversario non sia allenato. Sarà una partita insidiosa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma-Bodo/Glimt è la classica terza partita che si gioca quando stai in ritiro. È una squadra mediocre. Se la Roma non dovesse passare il turno fallisce la stagione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo quest’anno ha fatto male, probabilmente è colpa degli infortuni. Non credo bastino 30 milioni per prenderlo. Se la Roma dovesse affrontare la partita contro il Bodo nel modo giusto, vincerà. Pellegrini è tra i primi 3 centrocampisti della Serie A (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tecnicamente Rui Patricio fa delle cose tecnicamente rivedibili per quella che è la scuola italiana dei portieri ma è dannatamente efficace (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

C’è voglia di rivincita e vendetta. La Roma oggi deve vincere per rendere la partita di ritorno una formalità. Pellegrini è il futuro di questa squadra, mentre Zaniolo no: ha grande talento, ma ha anche dei problemi evidenti sia in campo sia di mentalità. Ci vuole pazienza, ma non credo che la Roma la abbia (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non mi aspettavo questo ritorno ad alti livelli da parte di Mkhitaryan, tornato sugli standard del Borussia Dortmund. Quel cambio di passo che ha è determinante per la Roma. A centrocampo punterei su Renato Sanches o Gravenberch, altrimenti mi piace anche Maxime Lopez (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di questa sera è una trappola solo per il sintetico, ma non credo che sarà un problema. La squadra riscatterà la vergogna di ottobre, che comunque rimarrà nella storia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Frattesi vuole venire a Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)