BODØ/GLIMT-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermato l'11 che ha battuto Lazio e Samp

LAROMA24.IT – La Roma di José Mourinho si prepara ad affrontare per la terza volta in stagione il Bodø/Glimt, nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi ritorneranno all’Aspmyra Stadion, dove il 21 ottobre persero clamorosamente per 6-1, scrivendo una delle pagine più buie della storia recente del club. Da quel giorno sono cambiate moltissime cose sia dal punto di vista dei risultati sia da quello dei giocatori. Lo Special One non farà turnover, come successo nella pesante sconfitta, ma schiererà la miglior formazione possibile: la conferma dell’11 adottato nelle ultime due uscite sembra la soluzione più probabile che l’allenatore della Roma possa utilizzare per cercare di ottenere un risultato positivo. In difesa ci sarà il trio composto da Ibanez, Smalling e Mancini, supportato da Zalewski e Karsdorp sulle corsie laterali. A centrocampo fiducia a Cristante ed Oliveira, con Mkhitaryan che si alzerà nuovamente sulla trequarti a causa dell’assenza di Zaniolo (non convocato): l’armeno sarà affiancato da capitan Pellegrini ed i due agiranno alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

