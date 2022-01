PRUZZO: "Roma-Juve sembrava una partita tra scapoli e ammogliati" - NARDO: "Una psicosi" - ORSI: "Mourinho nei 7' di shock è rimasto a guardare"

All'indomani del pesante ko contro la Juventus, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano i limiti della Roma, emersi anche ieri. "Ieri sembrava una partita tra scapoli e ammogliati, bastava poco per portare a casa la partita. Cristante e Veretout sembravano due pulcini bagnati", dice Roberto Pruzzo. "Ieri l'ha persa la Roma. Mourinho nei 7' di shock è rimasto a guardare", sostiene Fernando Orsi.

"Per 70' la Roma ha dominato la gara, poi quello che succede fa parte della storia della Roma, di quelle notti in cui butti via il risultato, la tua immagine, tutto. È stata una psicosi", aggiunge Alessio Nardo.

Questa Juventus rispetto a quelle del passato è mediocre, mi ero avvicinato a questa partita con una certa fiducia. Per 70' la Roma ha dominato la gara, poi quello che succede fa parte della storia della Roma, di quelle notti in cui butti via il risultato, la tua immagine, tutto. La Roma ha avuto anche l'occasione di pareggiare. È stata una psicosi. Mourinho ora deve far vedere dei miglioramenti. Alla Roma serve un difensore, un titolare, che cambi il reparto: l'ultimo anno di Ibanez è stato straziante, anche ieri ha fatto delle cose allucinanti (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92,7)

Non ci aspettavamo miracoli tecnico-tattici, nessuno ha la bacchetta magica e neanche Mourinho avrebbe potuto, ma almeno dal punto di vista dell'equilibrio e della concentrazione ci aspettavamo che lasciasse un segnale sulla squadra. Anzi, per ora i numeri della Roma sono da metà classifica. C'è una dose di psicosi talmente alta che io alzo le mani. Lavorare con un gruppo del genere è complicato, è evidente (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92,7)

Ieri la Roma ha staccato tutte le spine che aveva e ha regalato 3 gol in 7'. Ieri sembrava una partita tra scapoli e ammogliati, bastava poco per portare a casa la partita. Ieri Cristante e Veretout sembravano due pulcini bagnati. I limiti della squadra si sono palesati ancora di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Stanno succedendo le solite cose, reiterate nel tempo, anche con Mourinho (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma si è squagliata, non ha avuto il tempo né gli uomini per rimettere in sesto le cose. Succede a volte. Mourinho non poteva aspettarsi un blackout totale da parte della squadra: non voglio difenderlo, ma cosa poteva fare? (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Negli ultimi anni si è vivacchiato, si sta ripartendo da zero. La Roma con Mourinho ha tracciato una strada, sarebbe difficile tornare a prendere allenatori di livello inferiore (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La rimessa dal fondo di Ibanez è il simbolo non della partita, non del giocatore ma proprio della Roma. Auspico che Mourinho sia sempre più esigente e che sia assecondato dai dirigenti, altrimenti questa non sarà mai una squadra ma resterà una nave scuola che fa crescere giocatori per gli altri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri l'ha persa la Roma. Mourinho nei 7' di shock è rimasto a guardare. Sul 3-1 avrebbe potuto rimettere la difesa a 3, qualcosa, ma non può assistere anche lui impassibile alla sconfitta e poi incolpare la squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I processi di cambiamento non sono mai veloci, soprattutto se devi cambiare la mentalità a una rosa abituata a non essere competitiva. Mourinho ha comunque le sue responsabilità, l'ambiente non può essere l'alibi di tutto (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Il problema non è la sconfitta, i tifosi vedono in Mourinho la speranza. Ma, per me, il problema è non vedere una crescita rispetto all’inizio di stagione (GIUSEPPE LO MONACO, Tele Radio Stereo, 92.7)