MATTIOLI: "Ndombele? Per 30 milioni si trova gente più pronta" - CIARDI: "Gennaio sarà il mese perfetto per testare il lavoro di Tiago Pinto"

Tra mercato e il ritorno del campionato: le discussioni radiofoniche si dividono tra le strategie della Roma e gli obiettivi nel girone di ritorno. "Ndombele? A quelle cifre non fa comodo a nessuno, per 30 milioni si trova gente più pronta", sostiene Mario Mattioli. Per Augusto Ciardi "gennaio sarà il mese perfetto per testare il lavoro di Tiago Pinto".

"I big match con Milan e Juve potrebbero dare una dimensione diversa al campionato della Roma", conclude Stefano Agresti.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Qualche giocatore si può anche indovinare, ma ho dubbi sul fatto che a gennaio si possa prendere qualcuno che possa far fare il salto di qualità. La Roma guarda in Premier ma lì i giocatori costano. E i rinforzi devono arrivare subito, se arrivano il 30 gennaio si perde altro tempo e non possono incidere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ndombele? A quelle cifre non fa comodo a nessuno, per 30 milioni si trova gente più pronta (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le frenate che hanno avuto le squadre in corsa per la Champions hanno indotto tutte a fare qualcosa in più sul mercato. La Roma ha la possibilità concreta di fare il salto di qualità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I piani di mercato rischiano di cambiare a causa del calciatore no vax: se andasse sostituito, non è detto si riuscirebbe a prendere sia terzino che centrocampista. Per un manager come Mourinho, che si occupa del club a 360°, il vice è il primo allenatore di campo. Un cambio di questo genere a gennaio non mi fa stare tranquillo. Il nome di Paolo Rossi associato all’Olimpico è irrispettoso verso Roma e Lazio, che sono le principali utilizzatrici dell’impianto. È un nome divisivo. Avere Europei e Mondiali ogni due anni sarebbe controproducente, allontanerebbe ancora di più il pubblico dal calcio (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Il pareggio con la Samp ha ridimensionato l'entusiasmo intorno alla Roma, ma i tifosi sono sempre molto partecipi e questi due big match potrebbero dare una dimensione diversa al campionato della Roma. Il Covid presenta molte incognite, è difficile ripartire in questo momento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È chiaro che la Roma abbia delle problematiche finanziarie, come tutte, ma dal 4 maggio è altrettanto chiaro che a questa squadra manchi un centrocampista. Gennaio sarà il mese perfetto per testare il lavoro di Tiago Pinto...(AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Il calciatore no vax può stravolgere i piani del mercato, ma deve esserci un piano b. Penso che quest’anno l’obiettivo della società sia entrare nelle prime 4. Non può essere un problema chi è il secondo allenatore della Roma. Non intitolerei lo stadio a Paolo Rossi, ma capisco la logica del Coni. La Roma deve trovare compattezza. I calciatori dovrebbero opporsi ai Mondiali e agli Europei ogni due anni, un loro rifiuto sarebbe l’arma più efficace (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Il fatto che appena qualcosa va storto saltino totalmente i tuoi piani sul mercato è deprimente. Bisogna saper reagire agli imprevisti. Mi piacerebbe che i Friedkin parlassero di più, vorrei sapere che intenzioni hanno. Pinto e i proprietari dovrebbero avere una comunicazione più istituzionale di Mourinho. Non mi dispiace intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)