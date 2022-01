Ndombele tenta Mou. Roma, offerto il francese: è fuori dai piani di Conte

Il mercato della Roma entra nel vivo e la prossima settimana può essere decisiva per Maitland-Niles. Tiago Pinto cerca di chiudere per il terzino dell'Arsenal, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore, sulla base di un contratto triennale da 2,5 milioni a stagione. Si tratta sulle modalità del prestito: gli inglesi vorrebbero fissare a 15 milioni l'obbligo di riscatto, mentre il club giallorosso non vuole andare oltre i 10. Pinto tiene in piedi anche un piano B, che porta ad Almamy Touré dell'Eintracht.

Intanto per il ruolo di centrocampista resta d'attualità il nome di Florian Grillitsch, Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Tiago Pinto e agente del centrocampista. L’alternativa è Kamara dell’Olympique Marsiglia. Un sondaggio è stato fatto anche per Tanguy Ndombele, offerto alla Roma dai suoi agenti. Mourinho lo conosce bene e nel Tottenham con Conte trova poco spazio. Guadagna molto, la trattativa potrebbe prendere corpo solo in prestito.

