PRUZZO: "Impatto di Mourinho sulla Roma positivo al 100%" - FOCOLARI: "Ma per il girone d'andata è bocciato"

Stop per la Serie A, che riprenderà dopo le festività natalizie. Spazio, dunque, lungo le frequenze radiofoniche ai giudizi sul girone d'andata della Roma. "Mourinho, come persona, mi piace. Ma per quanto riguarda il girone d'andata l'allenatore della Roma è bocciato", il punto di Furio Focolari. "Mourinho ha avuto sulla Roma un impatto positivo al 100%", sostiene Roberto Pruzzo.

Federico Nisii, invece, guarda al mercato e all'ultimo profilo, in ordine di tempo, accostato ai giallorossi: "Maitland-Niles? Una sorta di Nandez".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho, come persona, mi piace. Ma per quanto riguarda il girone d'andata l'allenatore della Roma è bocciato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'apertura di credito dei tifosi nei confronti di Mourinho è scontata. Uno come lui non ce l'hai mai avuto, quindi la gente è con lui (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra sabato e mercoledì le idee sulla Roma cambiano. Con l'Atalanta una grande partita con una squadra che ha giocato bene e vinto tutti i duelli, poi 3 giorni dopo vedi che la Roma non ha continuità e quando deve fare la partita ha sempre un problema. È lo step successivo per diventare una squadra da quarto posto. Mourinho è un fuoriclasse, siamo tutti con lui ma serve un passo avanti (JACOPO VOLPI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha avuto sulla Roma un impatto positivo al 100%. L'ambiente e i tifosi lo hanno promosso e lui ha riportato la gente allo stadio. 7 sconfitte sono tante, troppe, sotto questo aspetto c'è molto da migliorare. Quando non gioca Smalling la squadra prende un'imbarcata dietro l'altra e questo nell'arco della stagione può essere un grande problema (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sotto l'aspetto ambientale l'impatto di Mourinho è stato eccezionale. Ma i risultati sono negativi. L'allenatore è stato molto negativo anche dal punto di vista delle valutazioni tecniche e nel modo in cui ha depauperato la rosa. Dopo le spese estive è normale che la Roma faccia un mercato oculato, a costo ridotto. Credo che arriveranno un terzino e Grillitsch. A volte il calcio sorprende, ma io mi sorprenderei se l'austriaco desse la svolta alla Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non conosco Maitland-Niles ma mi sembra il giocatore giusto per identikit, potendo fare più di un ruolo (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra i titolari della Roma, considerando i giocatori che incidono, la più grossa delusione finora nella Roma è Mkhitaryan. Se l’armeno è questo, poi, l’assenza di Pellegrini pesa ancora di più. Maitland-Niles? Una sorta di Nandez (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Considerando il numero di partite sbagliate, sono portato a pensare che la Roma sia più vicina a quella contro la Sampdoria che a quella con l’Atalanta (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)