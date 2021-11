SABATINI: "Per la Roma questa sera è poco più di un allenamento" - FELICI: "Lo Zorya equivale a una squadra di Serie C"

Mancano poche ore al match di Conference League tra Roma e Zorya, una gara che equivale a una finale, come ha detto lo stesso José Mourinho in conferenza stampa. Alla Roma servono tre punti questa sera e per questo motivo le attenzioni dell'etere romano sono tutte dedicate alle possibili scelte di formazione del tecnico, in particolar modo riguardo alla titolarità annunciata di Nicolò Zaniolo.

"Le mie attenzioni sono tutte su Zaniolo", ha detto Antonio Felici. La pensa diversamente Stefano Agresti, per il quale: "Dire che sarà la partita di Zaniolo è sbagliato, questo ragazzo va lasciato più sereno".

Non ha dubbi sull'esito del match Sandro Sabatini: "Stasera poco più di un allenamento per la Roma".

Giocano i titolari per due motivi: perché se vinci questa l’ultima è inutile e perché non si fida minimamente dei giocatori in panchina. Esperimento finito. Anche ieri ha dato una stoccata sul fatto che non abbia la rosa per fare due competizioni. Se Vina sta bene gioca lui nella difesa a 4 (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per i livelli della Conference l’undici che userà questa sera Mourinho è una squadra di buon livello. Lo Zorya equivale una squadra di Serie C, fa bene Mourinho a dire che sarà una finale, ma noi più prosaicamente diciamo che oggi devi fare 3-4 gol e tutti a casa. Le mie attenzioni sono tutte su Zaniolo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Stasera credo che per la Roma non ci saranno problemi, ma serve la concentrazione. Io credo che un 3 o 4 a zero sia il minimo sindacale (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Mourinho deve capire di più chi può avere a disposizione a centrocampo domenica prossima, perché arriva il Torino che è un avversario ostico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Stasera poco più di un allenamento per la Roma. Può essere l'occasione per chi gioca meno per mettersi in mostra e per chi gioca spesso di essere protagonisti (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Mi aspetto Darboe titolare stasera, ti basta una mezz'ora fatta bene per portarla a casa. Questo era un girone da vincere agevolmente. Sarà decisiva l'ultima giornata per il primo posto (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Trasformando la gara con lo Zorya in una finale si dà credito ad una squadra più che modesta. Dire che sarà la partita di Zaniolo è sbagliato, questo ragazzo va lasciato più sereno, chi lo vuole sempre al 100% non sa cosa ha avuto in passato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Credo che, con Mourinho, Mancini non lo vedremo mai a centrocampo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha comunque in testa la difesa a quattro. Zaniolo trequartista non lo vedo proprio. Questa partita se la può complicare solo la Roma (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Zaniolo sotto esame? Ci vogliamo ricordare cosa ha subito questo ragazzo? Contro lo Zorya non può essere un esame. È doveroso da parte della Roma e di Mourinho recuperare questo giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)