Trigoria: a breve la conferenza stampa di Mourinho e Veretout

Tra la vittoria in casa del Genoa e l'impegno col Torino nel weekend di campionato, la Roma domani sera ospita allo Stadio Olimpico lo Zorya in Conference League. Alla vigilia della sfida, dopo l'allenamento mattutino, interverrà José Mourinho dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Al suo fianco ci sarà il centrocampista Jordan Veretout. LAROMA24.IT seguirà in diretta il loro intervento previsto per le 14.00.