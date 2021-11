FELICI: "Partita vinta da Mourinho con la mossa Felix" - FOCOLARI: " I problemi della Roma si chiamano Abraham e Zaniolo"

La Roma, al ritorno in campo dopo la sosta, ritrova la vittoria a Marassi contro il Genoa con una doppietta di Felix Afena-Gyan, che ruba la scena. "La partita l'ha vinta Mourinho con la mossa Felix", sostiene Antonio Felici. "Solo Mourinho poteva mettere in campo un 2003 e risolvere la partita. I problemi della Roma si chiamano Abraham e Zaniolo", aggiunge Furio Focolari.

Anche Roberto Pruzzo analizza la prestazione dell'attaccante inglese ex Chelsea: "Sta diventando un problema, ha fatto bene Mourinho a tenerlo in campo ma è stato nullo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Morgan De Santis ha avuto un'illuminazione vedendo Felix in un torneo. Ora deve crescere in tutto, spero che sia ben guidato anche dal punto di vista umano, ma già si vede che ha qualità (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham e Shomurodov male. L'inglese sta diventando un problema, ha fatto bene Mourinho a tenerlo in campo ma è stato nullo. Anche Shomurodov ha fatto male, e Pellegrini non sta bene e si vede. La Roma si prende i tre punti e va bene così, ma ci vuole altro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham? Va aspettato, è un ottimo giocatore ma si deve ancora inserire. Zaniolo? Non si gioca per grazia divina, si vede che in allenamento non si è conquistato il posto. L'allenatore deve fare il bene della squadra. La Roma non ha giocato benissimo, ma è sempre stata padrona del campo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Solo Mourinho poteva mettere in campo un 2003 e risolvere la partita. Bisogna però dire che la Roma ha tanti problemi e ha giocato contro il Genoa peggiore della storia. I problemi della Roma si chiamano Abraham e Zaniolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita l'ha vinta Mourinho con la mossa Felix. Abbiamo visto una squadra ispirata da Mkhitaryan, ma al di là delle sue conclusioni si vedeva che c'era mancanza di precisione nel finalizzare. La fotografia della partita è il primo gol: l'assist arriva da Mkhitaryan, uomo squadra della Roma di ieri, e finalmente una sua giocata trova la finalizzazione. Vanno fatti i complimenti a Mourinho, ma non mi esalto per la prestazione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mkhitaryan deve stare più vicino alla zona pericolo, ieri ha anche fatto lavoro di copertura ma spero di vederlo in quella zona di campo. Penso che tutto quello che si è detto sull'armeno lo abbia stimolato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho è un uomo di campo, ex giocatori di grandi squadre del Nord si sono permessi di dire che si dovesse aggiornare. Se la difesa a 3, le scelte con Mkhitaryan e Pellegrini mezzali le avessero fatte Sarri o Guardiola si starebbe parlando dell'ennesima rivoluzione tattica inventata...(AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha costruito tanto ieri, e poi non è facile giocare contro squadre che giocano così male. Abraham? È un giocatore strano... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)