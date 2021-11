GENOA-ROMA: le pagelle. FELIX "Ghanador" 8 - MKHITARYAN "Magitaryan" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Vietato ai minori. Compiuti da neanche un anno, Felix o Afena-Gyan che dir si voglia, mostra i contenuti speciali quando la pellicola di Genoa-Roma rischiava di mancare nel lieto fine nonostante la trama interessante messa in piedi dai giallorossi.

Se la scelta del migliore in campo è obbligata, sotto di lui si muovono "Magitaryan" e "doubleface" El Shaarawy.

RUI PATRICIO 6 - Gli sbatte addosso una carambola. E' pressoché l'unico momento d'attività registrato.

MANCINI 6,5 - Rigenerato a 3, mostra tratti gasperiniani tra marcature d'anticipo, duelli roventi e superiorità numerica in fase di possesso.

KUMBULLA 6 - Si rimette in piedi. E ci resta fino a poco meno dalla fine. DAL 87' SMALLING SV - Dopo i tre punti, dopo Felix, dopo Mkhitaryan, il suo ritrovamento è tra le notizie migliori di serata.

IBANEZ 6,5 - Ribatte ordinatamente quel che gli capita a tiro.

KARSDORP 6,5 - Scava il tunnel a destra arrivando fino ai cartelloni pubblicitari più volte. Ne esce fuori anche con palloni che meriterebbero miglior fortuna.

PELLEGRINI 6 - Funge da mezzala, lavora in marcatura su Badelj nelle costruzioni altrui e ripulisce palloni in transito, vedi quello che apre il varco a Mkhitaryan. Tutto questo, inevitabilmente, gli toglie la possibilità di graffiare nei metri più caldi.

VERETOUT 6,5 - Ritrova solidità dove meno te l'aspetti: senso della posizione quasi sorprendente e palleggio energico.

MKHITARYAN 7,5 - Magitaryan. Mostra i trucchi del mestiere facendo scomparire palla da un lato all'altro, poi mette in scena il numero più ambito, quello della levitazione, quando si alza dall'erba per passare dalla metà campo all'area del Genoa e avverare il sogno di Felix.

EL SHAARAWY 7 - Doubleface. Davanti ritrova le angolature preferite, più per il cross che per il tiro, e dietro si mette all'opera fino a consumarsi in un recupero difensivo che complica l'unico serio rischio portato dal Genoa.

ABRAHAM 5 - La nota stonata della sera è nelle scelte e nei tocchi del 9 che trova "rosso" quando punta su "nero" e viceversa.

SHOMURODOV 5 - Dolce ex. Non rilascia ,le sperate sostanze velenose ma quasi s'intenerisce alle finalizzazioni sotto la gradinata di casa. DAL 74' FELIX 8 - Ghanador. Fa aspettare la propria Nazionale ma intanto si prende le attenzioni della Roma, segnando a chi, quando nasceva, aveva già compiuto 16 anni. Che il futuro gli arrivi dolce tra i piedi come quel passaggio di Mkhitaryan.

MOURINHO 7 - "Jo se feliz", o meglio José Felix, come i nomi, insieme a Mario e Dos Santos, che ne adornano la dicitura completa. Certifica il passaggio a 3, tempesta di diamanti il blocco centrale e raddoppia il peso offensivo. Come non bastasse, e ancora non bastava, cala la carta a sorpresa dalla panchina. Felicità.

@MirkoBussi