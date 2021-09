PALIZZI: "Osimhen e Leao meglio di Abraham ora" - FELICI: "Ultime chiamate per Diawara e Villar"

Il match di Conference League contro lo Zorya è alle porte, la squadra allenata di Mourinho si è riunita a Trigoria per l'allenamento di rifinitura ma le radio che si occupano di Roma continuano a confrontarsi sulla gestione della rosa del tecnico portoghese, il quale secondo Roberto Pruzzo "deve cercare di coinvolgere il più possibile i giocatori, così è dura", con Nando Orsi che si sofferma in particolare su Villar: "L'anno scorso è quello che giocava di più, quest'anno non gioca mai. Possibile che non ci siano vie di mezzo?".

Alessio Nardo invece si concentra sulla figura di Mourinho: "Dopo 6 mesi non mi sono ancora abituato al fatto che Mourinho sia l'allenatore giallorosso".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

______



Osimhen, Leao o Abraham? In ordine di forza li metterei così: prima l'attaccante del Napoli che mi piace moltissimo, poi ora Leao e dopo Abraham che potenzialmente però può diventare più forte (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.97)

Che la Roma abbia un problema di profondità di organico mi sembra oggettivo. Mi tengo stretti la squadra e l'allenatore: dopo 6 mesi non mi sono ancora abituato al fatto che Mourinho sia l'allenatore giallorosso. Per la Roma questa è una grande opportunità. Ma essere top coach non significa arrivare in una squadra e vincere tutte le partite (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi aspetto un turnover massiccio con lo Zorya, ma anche di rivedere le solite facce poi in campionato perché non vedo alternative. Avevo ipotizzato anche una difesa a 3 per dare certezze ad una difesa che di certezze non ne ha. A sinistra hai i tuoi problemi, a destra hai solo Karsdorp perché Reynolds mi sembra indietro per il campionato italiano. Bisogna dar fiato ad un po'di gente ma mi sembra difficile ipotizzare qualcosa di tatticamente nuovo nel prosieguo del campionato. Mourinho deve cercare di coinvolgere il più possibile i giocatori, così è dura (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Villar? L'anno scorso è quello che giocava di più, quest'anno non gioca mai. E' incredibile quanto cambino le cose tra un allenatore e un altro. Possibile che non ci siano vie di mezzo? Significa che qualcuno sulle valutazioni dello spagnolo deve essersi sbagliato...Queste sono partite in cui il calciatore, se gioca, percepisce che si tratta di un contentino. Ma il turn over è quasi obbligatorio. E con l'Empoli, che è una squadra fresca, devi farti trovare preparato anche fisicamente (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Le due tribune per Villar sono l’emblema di ciò che pensa Mourinho del giocatore. Sono tre i motivi: Villar gioca solo orizzontale e Mourinho vuole verticalità, poi il problema è caratteriale, non è un cattivo ragazzo ma risponde ai tifosi sui social, mette le foto dal ritiro. Il terzo motivo è che ha rifiutato offerte che hanno causato il mancato arrivo di centrocampisti. Ci metterei la firma se Villar diventasse come Matteo Brighi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te La do io Tokyo)

Per Villar e Diawara queste sono le ultime chiamate, perché un professionista non può accettare di essere bocciato così nettamente da Mourinho. Non posso pensare che possano avercela con il tecnico perché non li fa giocare, devono dimostrare che valgono qualcosa. Il fatto che non li utilizzi mai è uno schiaffo, devono reagire (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te La do io Tokyo)