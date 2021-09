AGRESTI: "Roma protagonista del mercato" - PALIZZI: "Senza dubbio più competitiva di un anno fa"

Concluso il calciomercato, è tempo di bilanci lungo le frequenze che discutono di Roma. "E' la regina del mercato per i soldi che ha speso, ora bisogna vedere se le cifre pagate corrispondano al vero valore dei calciatori in rosa" dice Furio Focolari. Secondo Jacopo Palizzi: "La Roma nell’undici è migliorata, è senza dubbio più competitiva e attrezzata rispetto alla scorsa stagione".

Per Stefano Agresti "la Roma si è rinforzata molto, ha preso molti giocatori e ha fatto meglio di tutti sul mercato".

La Roma ha preso un attaccante da 45 milioni, ha dovuto sostituire Spinazzola e ha preso un portiere molto affidabile rispetto a quello che c’era. Vero che manca un centrocampista, ma il mercato giallorosso è stato completo visto che ha preso anche Shomurodov (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha lavorato bene sul mercato, ognuno ha fatto la propria parte. Mourinho è stato certamente un fattore, senza di lui non so se saresti riuscito ad arrivare a un giocatore come Abraham o Rui Patricio, che ha scelto i giallorossi proprio per il tecnico portoghese. Certo qualcosa rimane invenduto, ma Tiago Pinto può fare poco perché se poi ti fanno muro non è possibile cederli contro la loro volontà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma si è rinforzata veramente. Tiago Pinto è stato il braccio armato di Mourinho. Il general manager giallorosso si è mosso bene anche sul mercato in uscita, visto che l’importante non era incassare ma risparmiare sugli ingaggi Qualche esubero è rimasto, ma era difficile cederli tutti. La Roma è la regina del mercato per i soldi che ha speso, ora bisogna vedere se le cifre pagate corrispondano al vero valore dei calciatori in rosa. Abraham dovrà essere costante ma è ovviamente il colpo del calciomercato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma nell’undici è migliorata, è senza dubbio più competitiva e attrezzata rispetto alla scorsa stagione. Più del centrocampista, continuo a pensare che se c'è una mancanza è sulla destra dove se prende un raffreddore Karsdorp... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma si è rinforzata molto, ha preso molti giocatori e ha fatto meglio di tutti sul mercato. Vera protagonista, ha investito più di ogni altro club. Alcune cifre non le capisco molto, ad esempio il costo dei cartellini di Rui Patricio e Shomurodov, ma è evidente lo sforzo della proprietà che vuole crescere e ha investito per il futuro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)