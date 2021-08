AGRESTI: "Col Trabzonspor niente distrazioni" - BALZANI: "Douglas Luiz è il primo nome per il centrocampo"

Tra il ritorno col Trabzonspor in Conference League e le ultime mosse di mercato. Lungo le frequenze radiofoniche si discute dell'impegno europeo della Roma e dei rinforzi per Mourinho: "Uscire sarebbe una tragedia, giusto far giocare i migliori", sostiene Fernando Orsi, mentre Roberto Pruzzo non vede "grossi pericoli stasera".

Jacopo Palizzi, invece, analizza il profilo di Nandez, cercato dalla Roma come raccontato in esclusiva da LAROMA24.IT: "Avresti un giocatore che potrebbe essere prezioso: può fare la mezzala, l'esterno alto e il terzino destro".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Sinceramente questa sera 2-3 cambi li farei, anche per testare la rosa. Non credo sia in discussione il passaggio del turno della Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non deve lasciare nulla al caso, non è il momento delle prove e deve dare delle certezze alla squadra. Uscire sarebbe una tragedia, giusto far giocare i migliori (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vedo grossi pericoli stasera per la Roma. La squadra ha bisogno di affiatamento, credo che Mourinho faccia bene a confermare la formazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nandez corre, ricopre mille ruoli e calcisticamente è intelligente. Con lui eventualmente avresti un giocatore che potrebbe essere prezioso: può fare la mezzala, l'esterno alto e il terzino destro per far rifiatare Karsdorp e non mettere peso sulle spalle di Reynolds (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il rischio della Roma è il regolamento, ora al Trabzonspor basterebbe un gol per rientrare in partita. Stasera la Roma non può permettersi distrazioni, fa bene Mourinho a non sottovalutare nulla (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Vedo la Roma perfettamente in grado di lottare per la zona Champions. Se arriva il centrocampista, poi iniziamo a divertirci...(ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Douglas Luiz è il primo nome sulla lista per il centrocampo, piace a tutti nella Roma. È di un altro livello (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)