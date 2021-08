Calciomercato Roma: torna di moda Nandez. Si può prendere in prestito con diritto di riscatto

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Torna nuovamente a circolare in ottica Roma il profilo di Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 in forza al Cagliari dal 2019, che secondo le cronache di mercato è stato vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione estiva.

Come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, il club giallorosso, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di José Mourinho, ha fatto un sondaggio per l'ex Boca Juniors che si può prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto.

